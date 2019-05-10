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Taksim'de yapılan asayiş uygulamasında aracı bağlanan sürücüden ilginç tepki

Taksim'de yapılan asayiş uygulamasında aracı bağlanan sürücüden ilginç tepki
Taksim'de yapılan asayiş uygulamasında aracı bağlanan sürücüden ilginç tepki

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce İstanbul genelinde kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla “Kurt Kapanı-7” uygulaması yapıldı. Taksim Meydanı'da yapılan kontrolde aracı bağlanan bir sürücü, “Aracım çok orijinal olduğu için dayanamayıp aldılar. Trafik aldı, araçta boya yok, orijinal” şeklinde ilginç bir tepki verdi.

Taksim’de yapılan asayiş uygulamasında aracı bağlanan sürücüden ilginç tepki - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Kurt Kapanı-7 uygulaması kapsamında, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakılırken durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı.

Aracı bağlanan sürücüden ilginç tepki

Öte yandan Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamaya takılan bir araç daha önce korsan taksicilik yapmak suçundan polis ekiplerince bağlandı ve sürücüsüne ceza yazıldı. Sürücü, aracının bağlanma sebebinin kendisine sorulması üzerine, “Aracım çok orijinal olduğu için dayanamayıp aldılar. Trafik aldı, araçta boya yok, orijinal” şeklinde ilginç bir tepki verdi.  

Yunus Emre Şeker - Sümer Avcı

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