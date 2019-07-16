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Taksim'de yayaya çarpan ticari taksi bağlandı

Taksim'de yayaya çarpan ticari taksi bağlandı
Taksim'de yayaya çarpan ticari taksi bağlandı

Taksim’de kaldırımda yürüyen vatandaşa, çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksi sürücüsü yakalanarak para cezası kesildi. Çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilen araçta trafik ekiplerince bağlanarak otoparka çekildi.

Olay, dün akşam Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen vatandaşa M. K, yönetimindeki 34 TEZ 06 plakalı ticari taksi çarptı. Hafif şekilde yaralanan vatandaş, durumu hemen yakınındaki polise bildirdi. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan sürücüyü yakalayarak, araçta arama yaptı. 

Polis ekipleri bunun üzerine sürücüye ‘kaldırımda yürüyen yayaya yol vermeme, yayaya çarpma' suçlarından 488 TL para cezası kesti. 

Aracın evraklarını inceleyen polis ekipleri, aracının çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine bağlanan araç, çekici ile otoparka çekildi.  

Sümer Avcı-Medeni Topaloğlu

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