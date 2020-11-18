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Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulaması

Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulaması
Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul polisinin Taksim’de gerçekleştirdiği ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında araçlar didik didik arandı, çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul genelinde ‘Yeditepe Huzur' uygulaması düzenlendi.

Uygulama noktalarından birisi olan Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlara yönelik denetim düzenledi. Uygulamaya, farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda kişiye genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Polis ekipleri, denetledikleri araçlarda bulunan sürücüler ve yolculara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulama saat 23.00'e kadar sürecek.

Veysel Ensar Gökcegözog
 

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