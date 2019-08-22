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Taksim'de yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturdu

Taksim'de yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturdu
Taksim'de yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturdu

Taksim’deki Kazancı Yokuşunda yer altı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama paniğe sebep oldu. Büyük bir olayın yaşanmadığı bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yangın saat 00.10 sıralarında Taksim'de bulunan Kazancı Yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir yerden bilinmeyen sebeple yer altı kabloları yanmaya başladı. Yanmaya başlayan kablolar bir an büyük bir ses ile patladı. Patlama sesini duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı. 

Daha sonra ise bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Kabloların yanmasının çıkış sebebi araştırılıyor. 

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