Taksim'de yılın ilk karı lapa lapa yağdı

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar gece saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'un birçok ilçesinde kar geçişleri meydana geldi. Taksim'de de etkili olan kar yağışı belli aralıklarla yağdı. İstiklal Caddesi'nde kara yakalanan vatandaşlar, lapa lapa yağan karın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

Taksim'de kestane satan Halit Terazi, “Taksim'de gördüğünüz gibi heyecan mevcut, uzun zaman oldu normalde yılbaşına kar ile giriyorduk. Geç oldu ama güzel oldu. İnşallah sabaha kadar her yeri bembeyaz göreceğiz. Şu an yerlere baktığımızda kar iri yağdığı için tutma olasılığı daha yüksek görünüyor. Barajlarımızda su azaldığı için kar yağışının da belli seviyede etkisi olduğu için beklentimiz karın yağması yönündeydi. Şu anda çok güzel yağıyor gördüğünüz gibi sevinçliyiz yani.” diye konuştu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Avrupa Yakası'ndan giriş yapan kar yağışı Anadolu Yakası'nda da başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle her yer kısa sürede beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar yağışı ile ilgili konuşan bir vatandaş “Uzun zamandır beklediğimiz bir kar yağışıydı. Özellikle kurak geçen şu zamanlarda barajların büyük bir ihtiyacıydı. İnşallah daha da artar, yazın su problemi yaşamayız.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü'nde kar etkisini gösterdi

Beylikdüzü'nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, yağan karı cep telefonları tarafından kaydetti.

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda geçtiğimiz gün etkisini gösteren kar, bu kez de Beylikdüzü ve Esenyurt'ta yağmaya başladı. Vatandaşlar, ilçelerine yağan ilk karı cep telefonu kameraları tarafından görüntüledi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı. Çocuklar yağan ilk karla oynamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü bugünün tarihini yazdı.

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