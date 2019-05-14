Taksim'de zeybek oynayan öğrencilere yoğun ilgi

Namık Kemal üniversite'sinden İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği şenliklere katılmak için İstanbul'a gelen bir grup öğrenci Taksim Meydanı'nında zeybek oynadı. 7 üniversite öğrencisinin zeybek gösterisini çevrede bulunan vatandaşlar ilgi ile izledi. Bazı vatandaşlar öğrencilere eşlik ederek figürleri öğrenmeye çalıştı. Bazıları da o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

"Böyle bir ortamda şenlik yapalım dedik"

Zeybek oynayan grubun içinde bulunan Ayşenur Çavuş, “Namık Kemal Üniversitesinden geliyoruz. Gösteri yapacağız İnşallah. İstanbul Üniversitesinin bizi davet ettiği şenliklere katılacağız. Biz de böyle bir ortamda şenlik yapalım dedik kendi aramızda" diye konuştu.

Sümer Avcı