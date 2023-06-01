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Taksim'deki izinsiz yürüyüşe 59 gözaltı

Taksim'deki izinsiz yürüyüşe 59 gözaltı
Taksim'deki izinsiz yürüyüşe 59 gözaltı

İstanbul Valiliği, Taksim Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 59 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle bugün saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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