Taksim'deki patlamada hayatını kaybeden baba kızın cenazesi teslim alındı

Taksim'de dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden baba kız Ecrin Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Adana'ya yola çıktı. Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, cenazeyi teslim almaya geldiğinde göz yaşlarını tutamadı. Yakınları anneanneyi sakinleştirmeye çalıştı.

"Kardeşinin nişanı için İstanbul'a geldi"

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

Zehra Baykal - Emre Baba - Hacer İnci

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