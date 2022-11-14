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Taksim'deki patlamada hayatını kaybeden baba kızın cenazesi teslim alındı

Taksim'deki patlamada hayatını kaybeden baba kızın cenazesi teslim alındı
Taksim'deki patlamada hayatını kaybeden baba kızın cenazesi teslim alındı

Taksim'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, "İstanbul'a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı" dedi.

Taksim'deki patlamada hayatını kaybeden baba kızın cenazesi teslim alındı - Tıkla İzle

Taksim'de dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden baba kız Ecrin Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Adana'ya yola çıktı. Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, cenazeyi teslim almaya geldiğinde göz yaşlarını tutamadı. Yakınları anneanneyi sakinleştirmeye çalıştı.

"Kardeşinin nişanı için İstanbul'a geldi"

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

Zehra Baykal - Emre Baba - Hacer İnci

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