İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'deki restoranda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Taksim'deki restoranda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Taksim'deki restoranda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Taksim’de bulunan bir restoranda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yan taraftaki otelde konaklayan turistler sosyal mesafeyi unutarak cep telefonu ile yangını görüntülediler.

- Tıkla İzle

Yangın saat 02.00'da Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi Recep Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yan tarafta bulunan otelde kalan turistler ise virüsü unutarak yangına müdahaleyi izlemek istedi. Turistlerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Davut Has - Sümer Avcı
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.