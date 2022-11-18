Taksim'deki terör saldırısının kilit isimlerinden biri daha gözaltına alındı

Emniyet ekiplerince, Hüseyin Güneş'in kimliğine Hassan'ı il dışına kaçıran Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaştığı kaydedilirken, Ammar'ın ifadesinde ise ‘Beni Bilal ve Ahlam Al Bashir'i almam için Kobani'deki (Ayn El-Arab) Halil Mence aradı' dediği aktarıldı.

Mahkemece çıkarıldığı tutuklandığı öğrenilen Hüseyin Güneş'in kimliğine Bilal Hassan'ın Edirne'ye kaçıranlar Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaşıldığı, eylemde lojistik destek pozisyonunda görev alan Jarkas'ın ifadesindeki diğer detaylar da ortaya çıktı.

Teröristi eylemden sonra Esenler'den alan kardeşi Ahmet Jarkas'la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Ayn El-Aran'daki teröristlerden Halil Mence'den aldığını itiraf etti. Jarkas ifadesinde, “Olay günü 12.00'de beni arayıp bir kadın bir erkek alınacak dediler. Ben Halil Mence'nin söylediği gibi Bağcılar'a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence'yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4'e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne'ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum Bilal dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal'i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal'i Hüseyin Güneş'e bıraktım. Hüseyin Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Al Bashır'i gördüm. Kardeşime bu kim diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz” şeklinde ifadeleri ortaya çıktı.

Edirne'de firari teröristi karşılayan Güneş'in de emniyet ekiplerince polis düzenlenen operasyonla gözaltına alınanlar arasında olduğu, sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

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