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Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu, taksiciyi çileden çıkardı

Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu, taksiciyi çileden çıkardı
Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu, taksiciyi çileden çıkardı

Esenyurt’ta taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyince ortalık karıştı. Ücret anlaşmazlığı nedeniyle ikili arasında sözlü tartışma başladı. Olay anlarını telefonu ile kaydeden taksici, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz” diyerek yolcuya hakaret etmeye başladı.

Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu, taksiciyi çileden çıkardı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyerek parayı ödemek istemedi. Taksici, yolcuya fiyat tarifelerinin zamlandığını anlatmaya çalışsa da kadın para ödemeyi reddederken ikili arasında sözlü tartışma başladı. Yaşananlara sinirlenen taksici, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz” diyerek yolcuya hakaret etmeye başladı. İkili arasında yaşanan o tartışma anları ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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