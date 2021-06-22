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Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı

Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı
Taksim'in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı

Temeli, 10 Şubat 2019 tarihinde atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı. AKM’nin tamamlanan ön cephesi ve inşaatın son durumu havadan görüntülendi.

Taksim’in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı - Foto Galeri
Taksim’in yeni silüeti AKM ile ortaya çıktı - Tıkla İzle

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatında sona gelindi. Ön cephesi tamamlanan yeni AKM, drone ile havadan görüntülendi. 29 Ekim'de açılışı planlanan kültür merkezi inşaatında 3 kule vincinden birinin çalışmaya devam ettiği görüldü. Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii, Taksim meydanının (AKM) Taksim meydanının yeni silüetini oluşturdu.

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi 5 bloktan oluşuyor. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

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