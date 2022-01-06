Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Okay idaresindeki 34 DNJ 294 plakalı otomobilin, yolcu almak için duran Sinan Topçu idaresindeki 34 TKE 57 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan, Hüseyin Okay, Cumali Çiftçi ve Mehmet Timorçin otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Turist ölümden döndü

Görüntülerde, yolcu almak için duran ticari taksiye çarpan otomobilin takla atması ve taksiye binecekken ölümden dönen kadın turistin şok yaşadığı görülüyor. Kazayı görenler bir yandan sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir yandan da şok geçiren kadın turistle ilgileniyor. Su verilen turistin uzun süre şoku atlatamadığı ve kendine geldikten sonra olay yerinden ayırıldığı kamera yansıyor.

Abdullah Altunbaş