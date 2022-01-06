İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü

Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü
Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü

Beyoğlu’nda yolcu almak için duran ticari taksiye, aşırı hız yapan otomobil arkadan çarparak takla attı. Ticari taksiye binmek için kapısını açan turist ise ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Taksiye binmek isteyen turist ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Okay idaresindeki 34 DNJ 294 plakalı otomobilin, yolcu almak için duran Sinan Topçu idaresindeki 34 TKE 57 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan, Hüseyin Okay, Cumali Çiftçi ve Mehmet Timorçin otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Turist ölümden döndü

Görüntülerde, yolcu almak için duran ticari taksiye çarpan otomobilin takla atması ve taksiye binecekken ölümden dönen kadın turistin şok yaşadığı görülüyor. Kazayı görenler bir yandan sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir yandan da şok geçiren kadın turistle ilgileniyor. Su verilen turistin uzun süre şoku atlatamadığı ve kendine geldikten sonra olay yerinden ayırıldığı kamera yansıyor.

Abdullah Altunbaş

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.