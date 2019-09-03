Taksiyle çarpışan motosikletli kadın, aracın ön camına düştü

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Nilüfer Yıldırım (41) kavşağa geldiği esnada dönmek istedi. O sırada motosikletli ile aynı anda kavşağa giren 34 THZ 24 plakalı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan kadın taksinin ön camına düştü. Kaza sonucu Yıldırım vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Taksinin ise ön camında ve çeşitli yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yıldırım'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

“Dengeyi kuramadı taksinin ön camına düştü”

Kazayı gören bir sürücü, “Motosikletli akaryakıt istasyonundan çıkıyor. Taksici ile ikisi kavşağı dönmek istiyor. O esnada motosiklet sürücüsü dengeyi kuramadı, taksinin ön camına düştü. Çok şükür bir şey yok, sürtünmeden dolayı bacağında biraz incinme var ama kırık yok. Kolu da biraz rahatsızlanmış” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

