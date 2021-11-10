İhlas Haber Ajansı

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Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak

Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak

Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.

Taliban, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı. Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı. Fasihuddin, "Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız" ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti. Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, "Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek" dedi.

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