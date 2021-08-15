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Taliban, Afganistan'da 5 bin mahkumu serbest bıraktı

Taliban, Afganistan'da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
Taliban, Afganistan'da 5 bin mahkumu serbest bıraktı

Afganistan’ın 34 vilayetinden 31’inde kontrolü ele geçiren ve başkent Kabil’e doğru ilerleyen Taliban, Kabil’in doğusunda yer alan Puli Çarhi’deki hapishanede bulunan 5 bin mahkumu serbest bıraktı.

Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı - Tıkla İzle

Taliban, Afganistan'da ilerleyişini sürdürürken, dün akşam saatlerinde Mezar-ı Şerif'in de kontrolünü ele geçirmesiyle Afganistan güçlerinden aldığı vilayet sayısını arttırdı. Sabah saatlerinde ise Vardak, Host, Bamyan, Nuristan ve Bagram vilayetlerinde kontrolü alan Taliban, 34 vilayetin 31'inde kontrolü ele geçirmiş oldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı ise, Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban'la güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ise ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve üst düzey NATO yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

Ayrıca Kabil'e her yönden giren Taliban, kentten ayrılmak isteyen herkese güvenli geçiş sağlanabileceğini duyurarak kadınların korumalı bölgelere geçmesi çağrısında bulundu. Kabil'e doğru ilerleyen Taliban, Kabil'in 13 kilometre güneydoğusunda yer alan Puli Çarhi'deki hapishanede bulunan 5 bin mahkumu serbest bıraktı. Hapishanede bulunan yaklaşık 5 bin mahkum arasında Taliban güçlerinin yanı sıra siyasi tutuklular ve DEAŞ'lıların bulunduğu ifade ediliyor.

Bagram hava üssü Taliban'a teslim edildi

Taliban'ın Bagram hava üssünü ele geçirdiği ve Bagram hapishanesinde bulunan 5 bin mahkumu da serbest bıraktığı ifade ediliyor. Mahkumlar arasında Taliban güçleri ve DEAŞ'lıların olduğu ifade ediliyor.

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