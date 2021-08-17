Taliban Afganistan'da genel af çıkardı

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerli ve yabancı basın mensuplarının katılımıyla ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Mücahid, 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını söyleyerek, “Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz” dedi.

İntikam peşinde olmadıklarını söyleyen Mücahid, “Bu savaştan biz de zarar gördük. Afganistan'ın güvenliğini ve huzurunu istiyoruz” diye konuştu.

“Medyaya müdahale etmeyeceğiz”

Mücahid, “Medyaya müdahale etmeyeceğiz. Yayınlarına devam edebilirler. Önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gütmeyeceğimiz gibi kimsenin evine de girilmeyecek. Size bu konuda güvence veriyorum. Bizim ile savaşmış, karşımızda olmuş hiç kimseden intikam almayacağız” ifadelerini kullandı.

“Kadınlara İslam şeriatına göre davranılacak”

Mücahid, kadınların toplumun bir parçası olduğunu söyleyerek, “Kadınlara İslam şeriatına göre davranılacak ve hakları şeriata göre belirlenecektir. Onların toplumdaki varlığı önemlidir” ifadelerini kullandı.

Mücahid, kadınların okula gidebileceğini, okullarda ve hastanelerde çalışabileceğini aktardı.

“Tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin 24 saat sağlanacak”

Kabil'deki güvenliğin gün geçtikçe iyiye gideceğini belirten Mücahid, tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin 24 saat kendi güçlerinin sorumluluğunda olacağını ve ülkedeki tüm elçilik binaları ve uluslararası kurumların güvenliğini sağlayacaklarını açıkladı.

“Herhangi bir bloğun parçası değiliz”

Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye yönelik saldırı amaçlı kullanılmayacağını belirten Mücahid, “Afganistan'da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor. Pakistan, Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerimiz var ama müttefikimiz yok ve herhangi bir bloğun parçası değiliz” ifadelerini kullandı.

“Peki Afganistan halkı da sizi bağışlayacak mı?” sorusunu cevapsız bıraktı

Basın toplantısının soru cevap kısmında ise Mücahid, ToloNews muhabiri Khalid Nekzad'ın “Tüm Afganistan halkını bağışladınız. Peki Afganistan halkı da sizi bağışlayacak mı? Özür diliyor musunuz?” sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Aynur Sena Çabuk