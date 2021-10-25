Taliban: 'Afganistan'daki AB misyonunun yeniden başlatılması memnuniyetle karşıladığımız bir adımdır'

Geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli Financial Times gazetesi tarafından yayınlanan haberlerde, Avrupa Birliği'nin yeni Afgan makamlarıyla sınırlı ilişkisini genişletmek adına Afganistan'daki diplomatik temsilciliğini 1 ay içinde yeniden açmayı düşündüğü kaydedilmişti. Daha sonra AB tarafından yapılan açıklamada ise, konu üzerinde halen çalışıldığı belirtilmişti.

AB'nin açıklamasının ardından bugün Taliban hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Taliban hükümetinin AB'nin Afganistan'da büyükelçilik açmasını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

Balkhi, "Afganistan'daki AB misyonunun yeniden başlatılması, memnuniyetle karşıladığımız sağlam ve olumlu bir adımdır. Kabil'deki diğer büyükelçiliklerin güvenliği nasıl garanti ediliyorsa, AB büyükelçiliği ve personelinin güvenliği de garanti altına alınacaktır" ifadelerini kullandı.