İhlas Haber Ajansı

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Taliban, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı

Taliban, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı
Taliban, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınadı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından, başkent Kabil'de çifte bombalı saldırı düzenlendi. Tahliye operasyonlarının devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve kapıya yakın bir mesafede bulunan Baron Hotel yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınayarak, patlamaların ABD ordusu tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştiği aktardı.
Mücahid, "İslam Emirliği, halkının güvenliğine ve korunmasına çok dikkat ediyor ve kötü çevreler kesinlikle durdurulacak" dedi.

Taliban saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu düşünüyor.

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