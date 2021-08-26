Taliban, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından, başkent Kabil'de çifte bombalı saldırı düzenlendi. Tahliye operasyonlarının devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve kapıya yakın bir mesafede bulunan Baron Hotel yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınayarak, patlamaların ABD ordusu tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştiği aktardı.

Mücahid, "İslam Emirliği, halkının güvenliğine ve korunmasına çok dikkat ediyor ve kötü çevreler kesinlikle durdurulacak" dedi.

Taliban saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu düşünüyor.