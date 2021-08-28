İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taliban'dan kadın sağlık çalışanlarına 'işe dönün' çağrısı

Taliban'dan kadın sağlık çalışanlarına 'işe dönün' çağrısı
Taliban'dan kadın sağlık çalışanlarına 'işe dönün' çağrısı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine dönmeye çağırıldığını duyurdu.

Afganistan'dan Taliban'dan kadın sağlık çalışanlarına "işe dönün" çağrısı geldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.

Zabihullah paylaşımında, "Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları görevlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor" ifadelerini kullanarak Taliban yönetiminin kadınların çalışmalarına yönelik bir sorunu olmadığını vurguladı.

Mücahid daha önce yaptığı açıklamada, Taliban'ın ülkedeki kontrolü geçirmesinin ardından kadınların "şimdilik" güvenlik gerekçesiyle evde kalmaları gerektiğini belirtmiş, bu durumun "geçici" olduğunu vurgulamıştı.

İLGİLİ HABER
Taliban: Müzik halka açık yerlerde yasaklanacak Taliban: 'Müzik halka açık yerlerde yasaklanacak'
İLGİLİ HABER
Taliban: Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti Taliban: 'Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti'
İLGİLİ HABER
Talibandan yeni açıklama! Afganistanda demokrasi olmayacak Taliban'dan yeni açıklama! 'Afganistan’da demokrasi olmayacak'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.