Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 5'e yükseldi

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Takhar vilayetinin merkezi Taloqan'ın kontrolünü ele geçirdi. İsmini vermek istemeyen bir güvenlik kaynağı basına verdiği demeçte, hükümetin yardım göndermemesi üzerine öğlen saatlerinde şehirden geri çekildiklerini aktardı.

İsmini vermek istemeyen bir bölge sakini ise, Afgan hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin ve yetkililerin konvoylar halinde şehri terk ettiğini belirtti.

Taliban, vilayet merkezlerine saldırmaya devam ediyor

Taloqan ile bir gün içinde 3'üncü vilayet merkezini ele geçiren Taliban, kontrol sağladığı vilayet merkezi sayısını 5'e yükseltti. Bugün hükümet güçleriyle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ülkenin kuzeyindeki Kunduz ve Sar-e Pul vilayetlerinin merkezinde kontrolü ele geçiren Taliban, 6 Ağustos'ta Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc'ta, dün ise ülkenin kuzeyindeki Jawzjan vilayetinin merkezi Sheberghan'da kontrolü sağlamıştı.

Taliban, hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakıyor

Herat, Kandahar ve Helmand vilayet merkezlerinde de hükümet güçleri ile Taliban militanları arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Görgü tanıkları, Taliban'ın ele geçirdiği bölgelerde bulunan hapishanelerdeki mahkumları serbest bıraktığını aktardı.

ABD çekiliyor, Taliban ilerliyor

ABD ve diğer uluslararası güçlerin 20 yıllık askeri operasyonların ardından askerlerini ülkeden çekmeye başlamasıyla Afganistan genelinde şiddet giderek tırmandı. Taliban militanları, geçtiğimiz 3 Ağustos'ta Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun önünde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirmişti.

Mohammadi'nin hedef alındığı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetmişti. Üst düzey hükümet yetkililerine karşı daha fazla saldırı planladıklarını belirten Taliban, 6 Ağustos'ta da Afganistan Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi (GMIC) Başkanı Dawa khan Menapal'ı, başkent Kabil'de cuma namazı sırasında gerçekleştirdiği saldırıda öldürmüştü.