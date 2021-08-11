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Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı

Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı
Taliban'ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil'e kaçtı

Afganistan’ın kuzeyinde ilerleyişi devam eden Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı artarken, halk çareyi başkent Kabil’e kaçmakta buldu. Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e gelen Afganlar, sokak ve parklara çadır kurdu.

Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi, bölge sakinleri Kabil’e kaçtı - Tıkla İzle

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da saldırılarını arttıran Taliban'ın ülkenin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor. Afganistan hükümeti, Taliban güçlerinin son olarak kuzeydeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirmesi ile 6 günde toplam 9 vilayet merkezini kaybetmiş oldu.

Taliban düzenlediği saldırılarla “hükümetin kalesi” olarak görülen kuzeyde kontrol alanını genişletmeyi sürdürürken, bölgede yaşayan Afganlar çareyi kaçmakta buldu. Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil'e kaçan Afganlar, sokaklara ve parklara çadır kurdu. Çoğunluğunu hiç eşyası olmayan ve çocuklu ailelerin oluşturduğu Afganlar şimdi de beslenme ve su problemleriyle mücadele ediyor.

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