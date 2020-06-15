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Talihsiz sürücü çaresizce kamyonetinin yanışını izledi

Talihsiz sürücü çaresizce kamyonetinin yanışını izledi
Talihsiz sürücü çaresizce kamyonetinin yanışını izledi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde seyir halindeki kamyonet, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Kendini dışarı atan ve telefonunun çekmemesi nedeniyle yardım isteyemeyen sürücü, çaresizce aracının yanmasını izledi.

Talihsiz sürücü çaresizce kamyonetinin yanışını izledi - Tıkla İzle

Şebinkarahisar ilçesi karayolunda Giresun istikametine giden Hasan Çakmak'a ait 19 TD 920 plakalı kamyonet, elektrik kontağının aniden alev alması ile yanmaya başladı.

Şaplica mevkiinde telefonun çekmemesi nedeniyle yardım isteyemeyen sürücü çaresizce aracının yanışını izledi. Olay yerinden aracıyla geçen vatandaşlar telefonun çektiği Asarcık mevkiine geldiklerinde itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, kamyoneti söndürerek, trafiğin kontrolünü sağladılar. Yangında kullanılamaz hale gelen kamyonet, daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Metin Kütükçü
 

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