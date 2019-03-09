Tam 10 yıl uğraştılar, sonunda bu hale geldi

Sivas'ta yaşayan Cihan Çiftçi (25), basası Hüseyin Çiftçi'nin (47) hayalleri arasında yer alan otomobile sahip olabilmek için babasının 10 yıl önce satın aldığı 1969 model otomobili 10 yılda 50 bin TL harcayarak yeni bir görünüme kavuşturdu. Çiftçi, görünümü ile hurda araçları andıran 1969 model otomobili orijinaline uygun modifiye edebilmek için tam 10 yıl parça topladı. Topladığı parçalar ve onarım için 50 bin TL harcadı. Çiftçi, 10 yılının sonunda babasının hayalini gerçekleştirmeyi başardı.

Çiftçi ailesi, son derece zahmetli ve masraflı uğraşının sonucunda ortaya çıkan otomobile ise gözleri gibi bakıyor. Arabayı garajda saklayan Çiftçi ailesi, kış aylarında araçla trafiğe çıkmıyor. Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda aracı kullanmıyor.

“Babamın büyük tutkusuydu”

Cihan Çitçi, babasının tutkusunu gerçekleştirmek için 10 yıldır çaba sarf ettiklerini belirterek, "Antika otomobil merakı babamdan geliyor. Babam 10 yıl önce bu arabayı almıştı. Satın alından sonra baştan toplamaya karar verdik. Bu araba babamın büyük tutkusuydu. Parçaları toplamamız 10 yıl sürdü. Parçalarını orijinal olarak topladık. Parçaları bir araya getirmemiz ile araç bu hale geldi. Parçaları bulunmadığı için toplamamız çok zor oldu. Parçalarını toplamamızda babam başta olmak üzere dedemin de katkısı oldu. Dedemin Almanya'da çalıştığı sürede getirdiği parçaları birleştirdik" dedi.

Otomobile gözleri gibi bakıyorlar

Otomobili garajlarında özenle koruduklarını belirten Çiftçi, otomobil ile sürüş keyfi yaşamak isteyenlerin çok olduğunu ama buna izin vermediklerini ifade edip, "Şuan da otomobili garajımızda özenle koruyoruz. Koltukların zarar görmemesi için komple jelatinle kapladık. Ben ve babamdan hariç kimse sürmüyor aracı. İsteyen olsa da kimseye vermiyoruz. Kim gelirse gelsin aracımızı vermiyoruz. Sadece ben ve babam arabayı sürüyoruz. Hafta sonları binersek 1 gün, binmezsek de hiç binmiyoruz. Kış boyuncu ise garajda duruyor" şeklinde konuştu.

Satın almak isteyen çok

Görünümü ile dikkatleri üzerine toplayan 1969 model otomobil için yüksek teklifler gelmesine rağmen otomobili satmadıklarını ifade eden Çiftçi, "Maliyeti bize yaklaşık 50 bin lirayı buldu. Gerçekten alıcısı çıkarsa satma taraftarıyım ama ben satsam da babam satmayabilir. Daha önce satın almak isteyen çok oldu ama satmadık. Aracı görenler bu zamana kadar nasıl koruduğumuzu soruyor ve şaşırıyorlar. Yılların eskitemediği araç diyebilirim" dedi.