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Tam 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Tam 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Tam 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman’da bir kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Tam 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Tıkla İzle

Adıyaman il merkezinde Turgut Reis Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 5 katlı bir binanın enkazından Eylül İklim Bali adlı kız çocuğu sağ olarak çıkartıldı. Binanın dördüncü katında yaşadığı öğrenilen ailenin enkaz altında aynı noktada kaldığı, Eylül İklim Bali'nin anne, baba ve ablasının hayatını kaybettiği belirlendi.
Gümüşhane ve Sürmene'den gelen ekiplerce kurtarılan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

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