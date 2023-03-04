Tam 3 asırlık tarihi taş kilise depremde zarar görmedi

Kahramanmaraş Kurtuluş mahallesinde 18. yüzyılda inşa edilen tarihi kilise 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından ayakta kalmayı başardı. Binlerce yerleşim yerini enkaz haline çeviren depremde tarihi kilisenin bir tek taşı bile yerinden oynamadı. Taş işçiliğiyle inşa edilen kilise, daha sonra ilkokul olarak kullanılmasının ardından günümüzde ise sağlık ocağı olarak hizmet veriyor.

“Bu binanın temeli taş”

Kilisenin temelinin taş olduğunu belirten Kurtuluş mahalle muhtarı Necati Namlı, “Bizim çocukluğumuzdan beri bu yapı okul olarak kullanılıyordu. Şimdi sağlık ocağı yaptık. Daha öncesinde ise Kilise olduğu söyleniyor. Dışarıdan bir şey görünmüyor fakat içerisini görmedim. Görev yapan aile hekimleri taşındılar. Bu binanın temeli taş ve duvarları enlidir. Üzerinde de bir ağırlık yok” dedi.

Volkan Kaplan - Halil Ulubey

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