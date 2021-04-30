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Tam kapanma nedeniyle pilot sınavları iptal edildi

Tam kapanma nedeniyle pilot sınavları iptal edildi
Tam kapanma nedeniyle pilot sınavları iptal edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 17 günlük tam kapanma nedeniyle Hususi Pilot Lisansı (PPL) sınavlarını iptal etti. 30 Nisan'da Ankara'da ve 7 Mayıs tarihinde İstanbul'da yapılması planlanan PPL sınavları iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak SHGM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınını kontrol altında tutmak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm yurtta uygulanacak olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce 30 Nisan 2021'de Ankara'da 7 Mayıs 2021'de İstanbul'da yapılacak PPL sınavları iptal edilmiştir. Ayrıca, 17-21 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan ATPL sınavı, 20-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir" denildi.

Tuncer Cengiz
 

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