Tam kapanma sona erdi, vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle trafik yoğunluğu gözlendi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, sürçle ilgili bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen 'Kademeli normalleşme tedbirleri' konulu genelgeye göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek. Kısıtlama, hafta sonu ise cuma günleri saat 21.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak pazartesi saat 05.00'da tamamlanacak şekilde uygulanacak.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç

