Tam kapanmanın ardından İstanbul'da ilk mesai sonu trafik yüzde 63'e ulaştı

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanan tam kapanmanın ardından ilk iş günü mesai saati bitimiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Mesai saati bitimiyle birlikte evlerine gitmek için yola koyulan İstanbullular trafikte yoğunluğa neden olurken, bazı bölgelerde ise zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine ulaştı. Öte yandan toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk oluştuğu görüldü.

Yunus Emre Şeker - Alper Suat Tutaşı