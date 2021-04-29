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Tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı

Tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı
Tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusundaki tam kapanmanın uygulanmaya başlamasına sayılı saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşlar, gerek kara yolu gerek hava yoluyla İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik
 

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