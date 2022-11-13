Tamamlandığında Türkiye'nin gurur projelerinden biri olacak

Trabzon ile Gümüşhane arasında 14,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın 3., Avrupa'nın ise en uzun çift tüp karayolu tüneli olan yeni Zigana Tüneli'nde tünel içerisindeki asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 70'i, bağlantı yollarının ise yüzde 85'i tamamlandı. Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi ve beton kaplama çalışmaları Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

Zigana Tüneli projesi, Trabzon - Aşkale Yolu'nun 44. km'sindeki Maçka/Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. km'de yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş yol hâline gelecek. Projenin hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek.

Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 km'ye ulaşacak yolda devam eden çalışmalar kapsamında önemli aşamaları geride kalırken, tünel içerisindeki asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 70'i, bağlantı yollarının ise yüzde 85'i tamamlandı. Tünel çıkış kavşağında bulunan 126 metre uzunluğundaki ardgerme köprü imalatları tamamlanırken, proje hizmete açılınca mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Böylece seyahat süresi yaklaşık 30 dakika azalırken, zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.

Zigana Tüneli faaliyete geçtiğinde özellikle kış aylarında yaşanan çileler de tarihe karışacak. Yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkânı sağlayacak. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerde ortadan kalkacak. Ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan “dikey şaft yapıları” Zigana Tüneli'nde kullanılırken, proje kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı yer alacak.

Ersen Küçük - Ozan Köse

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