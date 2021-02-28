Tamamlayıcı tıpta şehir hastaneleri öne çıkıyor

Vatandaşların geçmiş zamanda özel kliniklerde yüksek ücretler ödeyerek uyguladıkları tamamlayıcı tıp yöntemleri şehir hastanelerinde öne çıkmaya başladı. Vatandaşların daha uygun ücretler ödeyerek tedavi olması kısa sürede yoğunluk oluşturdu. Özel sağlık kuruluşları tarafından uygulanan yöntemlere artık şehir hastanelerinde de ulaşabilen vatandaşlar, yapılan hizmetlerden son derece memnun. Eskişehir Şehir Hastanesi de uyguladığı alternatif tıp yöntemlerinde bölgesinde öne çıkmayı başardı. Ozon tedavisinin yanı sıra akupunktur tedavisi de uygulanan hastaneye vatandaşlar birçok ilden gelmeye başladı. Akupunktur yöntemi ile birçok rahatsızlıklarından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, yapılan tedavinin yanı sıra uygulanan fiyatlardan da memnun kalıyor.

“Migren, bel ağrısı, kireçlenme gibi birçok rahatsızlıkta kullanılıyor”

Eskişehir Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Ekim, yaklaşık 3 yıldır uygulamayı hastanede kullandıklarını söyledi. Hastanede vücut akupunkturu, kulak akupunkturu ve skalp akupunkturu şeklinde uygulamalar yaptıklarını ifade eden Ekim, “Özellikle migren, boyun ve bel ağrısı, kireçlenme, bağırsak sisteminde sorunları olan, alerjisi olan ve fibromiyalji sendromu olan hastalarında kullanıyoruz. Tedavilerimizde başarılı sonuçlar almaktayız. Akupunktur ağrı eşiğini yükseltir, ağrıyı azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, otonom sinir sistemini düzenler ve alerjik reaksiyonları azaltır. Çok sevdiğimiz uygulamaları bunlar” dedi.

“2014 yılında çıkarılan kanunla böyle imkanımız oldu”

Hastanede yapılan tedaviler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ekim, “Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT), Sağlık Bakanlığımız bize bu konuda yardımcı oldu. 2014'te kanunu çıkartarak bize böyle bir imkan sağladı. Ağrı tedavisinde çaresiz kaldığımız çok hasta vardı. Bu tarz hastalarımızda gerek akupunktur, gerek ozon tedavileriyle başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu tedavilerin ulaşılabilir olmasına katkı sağladığımız için biz de mutlu oluyoruz. Bizim burada ozon tedavisi, akupunktur tedavisi gibi iki tedavi yöntemini de GETAT kapsamında yapma imkanımız var. Hastaların ilgisi çok fazla. Hele ki korona sürecinden sonra ilgi daha da arttı. Tedavilerin bağışıklık sistemine olan olumlu etkilerinden dolayı çok güzel sonuçlar alıyoruz ve hastalarımız da çok memnun. Bizler de tedavilerimizin sonucunu görmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

Boyun ve sırt ağrıları olduğu için hastaneye geldiğini ifade eden Yasemin Sututar isimli vatandaş, "Akupunktur tedavisini daha önce duymuştum. Hocamız sayesinde cesaretlendim. İnşallah güzel sonuçlar alacağız" dedi.

Aydın Sarıoğlu - Ali Furkan Çetiner

