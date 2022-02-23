Tamer Karadağlı sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu

Oyuncu Tamer Karadağlı ve müzisyen sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medyadan hakaret eden Özcan D.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Özcan D. hakkında Iraz Yıldız'a yönelik ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık yoluyla cinsel taciz' ve Tamer Karadağlı'ya yönelik ise ‘hakaret' suçlarından toplamda 11 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Özcan D. hesabın kendisine ait olduğunu ancak mesajları kendisinin yazmadığını ve kuaför olması sebebiyle, hesabının kendisinden başkaları tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Karadağlı, şikayeti üzerine Antalya'da açılan dava dolayısıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı ile adliyeye gelen Karadağlı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere ifade verdi. Talimat yoluyla ifade veren Karadağlı, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Karadağlı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek adliyeden ayrıldı.

İrem Demir - Sema Demir

