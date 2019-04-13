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Tamer Tuna: 'Mücadelemiz devam etmek zorunda'

Tamer Tuna: 'Mücadelemiz devam etmek zorunda'
Tamer Tuna: 'Mücadelemiz devam etmek zorunda'

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Uysal, “Mücadelemiz asla bitmeden devam etmek zorunda” dedi.

Maçın ardından gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Uysal, “Teknik bir adam olduğumuz için teknik alanda değerlendirmek istiyoruz ama karşılaşmayla alakalı, bizim Göztepe olarak yapmak istediğimiz 5 hafta olarak göreve gelişimizde istediklerimiz bunun daha fazlasıydı ama bugüne kadar bu neticeleri alamadık. Alamamamızın etkisi aslında geldiğimiz süreçte oyuncularda da vardı. Bu psikolojiyi yenmek çok zor olabiliyor. İlk yarı istediğimiz oyunu tam anlamıyla gerçekleştiremedik ama pozisyon ve taktik oyunu gerçekleştirdik. İkinci ayrıda etkinliğimiz golden sonra çok fazla olmaya başladı. Üretken olmaya başladık çünkü geriye oynayan bir takımdan dönüşüm çok zor oldu bizim için. Bu anlamda kaybettiğimiz 1-0'lık maçlar, berabere kaldığımız maçlar, maalesef hepsini kazanabilecekken 5 maçtır kazanmayan, son 3 maçı 1-0 kaybeden bir Göztepe olduk. Şansımız devam ettiği için mücadelemiz asla bitmeden devam etmek zorunda. Tamamıyla Göztepe'nin ligde kalmasına odaklanmış bir anlayıştayız” ifadelerini kullandı.  

Kubilay Ateş- Hasan Fehmi Demir

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