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Tamir etmek istediği kamyonetin altına kalan işçi yaralandı

Tamir etmek istediği kamyonetin altına kalan işçi yaralandı
Tamir etmek istediği kamyonetin altına kalan işçi yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde oto tamirhanesinde çalışan bir işçi, tamir etmek istediği kamyonetin altında kalarak yaralandı. Yaralı işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay sabah 09.00 sıralarında Kartepe Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir müşterinin getirdiği 41 EG 777 plakalı kamyoneti tamir için hazırlayan Burak C. adlı işçi, aracın altına girdi. Bir süre aracın altında çalışan Burak C., bilinmeyen bir nedenle hareket eden kamyonetin altında sıkışarak yaralandı. Kamyonetin altında sıkışan çalışanı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Burak C., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Cihan Atik
 

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