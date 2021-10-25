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Tamir ettikleri minibüsün altından ezilen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tamir ettikleri minibüsün altından ezilen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Tamir ettikleri minibüsün altından ezilen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da bir fabrikanın deposunda tamir ettikleri minibüsün altında ezilen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi'ndeki bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmethan Şanlı (20) ile Ahmet Hamdi Çamoğlu (57) 55 AAL 781 plakalı minibüsün altına girerek tamire kalktılar. Ön lastikleri sökülmüş olan minibüs krikodan düşerek altında tamire kalkan Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çağmoğlu'nun üzerine düşerek ezdi. Olay yerinde ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün altından çıkarılan Ahmethan Şanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Ahmet Hamdi Çamoğlu ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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