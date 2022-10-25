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Tamir için getirilen telefon böyle patladı, o anlar kamerada

Tamir için getirilen telefon böyle patladı, o anlar kamerada
Tamir için getirilen telefon böyle patladı, o anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tamire getirilen cep telefonu durduğu yerde alev aldı. Telefonu yere atıp, üzerini kapatan teknisyenin elinde yanıklar oluşurken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Tamir için getirilen telefon böyle patladı, o anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta bulunan elektronik ürünlerin tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Bataryasında şişme olduğu için tamire getirilen ve masanın üzerine konulan telefon birden alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen Mehmet Doğanay ise alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yüzünü yanmaktan kurtaran Doğanay, alev alan cep telefonunu yere atarak, üzerini kapattı. Doğanay'ın elinde yanıklar oluştu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihat Polat
 

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