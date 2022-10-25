Tamir için getirilen telefon böyle patladı, o anlar kamerada

Olay, Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta bulunan elektronik ürünlerin tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Bataryasında şişme olduğu için tamire getirilen ve masanın üzerine konulan telefon birden alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen Mehmet Doğanay ise alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yüzünü yanmaktan kurtaran Doğanay, alev alan cep telefonunu yere atarak, üzerini kapattı. Doğanay'ın elinde yanıklar oluştu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihat Polat



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