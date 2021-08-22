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Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı

Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı

Kırıkkale'de tamir için sanayiye getirilen otomobil seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alev aldı. Esnaf, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı - Tıkla İzle

Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1238. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha Demirbaş, tamir için sanayiye otomobilini getirdi. Otomobil seyir halindeyken motor kısmı benzin kaçağından dolayı bir anda tutuştu.

Çevredeki esnaf, yangın tüpleri, su bidonları ve hortumlarla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde bulunan LPG tüpünü kapatıp, soğutma çalışması yaptı.

Hasan Ay - Kadir Arslan
 

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