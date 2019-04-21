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Tamir sırasında krikolar kaydı, 3 kişi otobüsün altında kaldı

Tamir sırasında krikolar kaydı, 3 kişi otobüsün altında kaldı
Tamir sırasında krikolar kaydı, 3 kişi otobüsün altında kaldı

Malatya’da arızalanan otobüsü tamir eden 3 kişi krikoların kayması sonucu oluşan kazada otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs, Malatya'nın Darende ilçesinde arızalandı. Bunun üzerine tamir için Malatya'dan tamir ustası talep edildi. Ustalar arıza yapan yolcu otobüsünü sanayi sitesi içerisinde bakıma aldı. Bakım yapıldığı esnada krikoların kayması sonucu oluşan kazada otobüsün altında bulunan M.D., H.D., ve F.D. otobüsün altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün altında sıkışanları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D., H.D. ve F.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

İsmet Hüseyin Uğur
 

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