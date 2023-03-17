İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını bilemedi

Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını bilemedi
Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını bilemedi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir telefon teknik servisinde bomba gibi patlayan telefon, tamirciyi ve arkadaşlarını şoka soktu. Tamircinin telefonu tamir ettiği sırada patlayan telefon sonrası ise tamirci ve arkadaşlarının dükkândan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını bilemedi - Tıkla İzle

Uzundere İlçesinde telefon teknik servisi işletmesi olan Volkan Er isimli vatandaşın dükkânında telefon tamiri yaptığı sırada tamir ettiği telefon patladı. Patlamanın etkisiyle şoka giren Er, ilk olarak dükkân içerisinde bulunan masanın altına saklandı. Daha sonra ise koşarak dükkânın dışarısına kaçtı. Volkan Er'in telefon tamiri yaptığı sırada içeride çay içerek bekleyen diğer 3 vatandaş ise telefonun patlamasıyla beraber ellerindeki çaylarla kendilerini dükkânın dışarısına attı. Öte yandan Volkan Er'in telefon tamiri yaptığı sırada patlayan telefon ve arkadaşlarıyla beraber işletmenin dışarısına kaçtıkları anlar dükkân içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Taner Sarı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.