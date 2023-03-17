Tamir yaptığı sırada telefon patladı, dükkandan nasıl kaçacağını bilemedi

Uzundere İlçesinde telefon teknik servisi işletmesi olan Volkan Er isimli vatandaşın dükkânında telefon tamiri yaptığı sırada tamir ettiği telefon patladı. Patlamanın etkisiyle şoka giren Er, ilk olarak dükkân içerisinde bulunan masanın altına saklandı. Daha sonra ise koşarak dükkânın dışarısına kaçtı. Volkan Er'in telefon tamiri yaptığı sırada içeride çay içerek bekleyen diğer 3 vatandaş ise telefonun patlamasıyla beraber ellerindeki çaylarla kendilerini dükkânın dışarısına attı. Öte yandan Volkan Er'in telefon tamiri yaptığı sırada patlayan telefon ve arkadaşlarıyla beraber işletmenin dışarısına kaçtıkları anlar dükkân içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Taner Sarı

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