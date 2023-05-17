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Tamirat için çıktığı direkle beraber yere düştü

Tamirat için çıktığı direkle beraber yere düştü
Tamirat için çıktığı direkle beraber yere düştü

Bolu'da kablolarını onarmak için direğe çıkan işçi, ağaç direğin kırılması sonucunda yere düşerek yaralandı.

Tamirat için çıktığı direkle beraber yere düştü - Tıkla İzle

Olay, Sağlık Mahallesi 1449 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir telekomünikasyon şirketine ait çalışanlar, telefon direklerinin kablolarını onarmak 1449 Sokak üzerinde çalışma başlattı. İşçilerden 36 yaşındaki Mehmet K., kabloların bakımını yapmak üzere ağaç direğe çıktı.

Bir süre ağaç direk üzerinde işlem yapan Mehmet K., sonrasında ağaç direğin kökünden kırılması üzerine yere düştü. Ağaç direk ile birlikte yere düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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