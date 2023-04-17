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Tamirden çıkan otomobil Avrupa Otoyolu'nda küle döndü

Tamirden çıkan otomobil Avrupa Otoyolu'nda küle döndü
Tamirden çıkan otomobil Avrupa Otoyolu'nda küle döndü

Tekirdağ'da tamirden çıkarılan otomobil, otoyolda seyir halindeyken cayır cayır yanarak küle döndü.

Olay, Avrupa Otoyolu üzeri Ergene Velimeşe Mahallesi sınırlarında bulunan Çorlu Gişeler mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Çorlu istikametine seyreden Muhsin Görecek idaresindeki 59 AGC 491 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine çaresiz kalan sürücü aracı yol kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, araç yangınına müdahale ederek söndürülmesini sağladı.

"Motoru yeni yaptırmıştım"

Yangın sonucu hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan sürücü Muhsin Görecek, "Araç kısa bir süre önce tamirden çıkmıştı. Motoru yeni yaptırmıştım. Yangın ne sebeple çıktı hiç bilmiyorum, cidden yazık oldu, çok üzüldüm" diye konuştu.
Öte yandan, hurdaya dönen araç tekrar tamir yapan ustaya bırakıldı.

Hüseyin Tayyar
 

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