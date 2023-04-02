İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tamire getirilen otomobile kaynak yapmak istedi, dükkanı kül oldu

Tamire getirilen otomobile kaynak yapmak istedi, dükkanı kül oldu
Tamire getirilen otomobile kaynak yapmak istedi, dükkanı kül oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tamir için getirilen otomobile kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin sardığı dükkanda otomobil ve birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde F.Ç.'ye ait iş yerinde tamir için getirilen otomobile kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği iş yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın neticesinde otomobil ve dükkandaki birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Murat Hazer
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.