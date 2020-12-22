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Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada

Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada
Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tamirhanede çıkan tartışma, yerini sopalı ve levyeli kavgaya bıraktı. Silahın da çekildiği o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tamirhanede levye ve sopalı kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Gebze İlçesi Gaziler Mahallesi Islıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tamirhaneye gelen 5 kişi ile işyeri sahibi arasında bir tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra yerini fiziksel kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine tamirhanenin içinde bulunan vatandaşlar, tamirhaneye gelen 5 kişiyi sopa ve levyelerle kovaladı. Bu sırada ise kovalanan 5 kişiden birinin yanında taşıdığı tabancayı göstermesi ise dikkat çekti.

O anlar kamerada

Öte yandan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 5 kişinin tamirhaneye gelerek işyeri sahibiyle bir süre konuştuğu görülüyor. Hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan 5 kişiye, tamirhanenin içinde bulunan bir vatandaş tepki gösteriyor. Bunun üzerine daha da öfkelenen 5 kişilik grup, fiziksel şiddet başvurmaya çalışıyor. Tam bu sırada ise, tamirhanenin içinde bulunanlar ellerine aldıkları levye ve sopalarla, tamirhaneye gelenleri kovalıyor. Bunun ardından 5 kişilik grupta bulunan şahıslardan bir tanesi, tamirhanedekileri korkutmak amacıyla yanında taşıdığı tabancasını çıkarıyor. Ancak, tamirhanedekiler ellerindeki sopalarla şahısları kovalamaya devam ediyor.

Mustafa Uslu
 

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