TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alp Önder Özpamukçu yeniden seçildi

Perakende sektörünün aktörlerini bir araya getiren Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, 23 Haziran tarihinde beşinci seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TAMPF Genel Merkezinde gerçekleşen genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına Alp Önder Özpamukçu, tüm üyelerin oybirliği ile bir kez daha seçildi.

Açıklamalarda bulunan Alp Önder Özpamukçu:“Öncelikle başta başkanlarımız ve tüm üyelerimiz olmak üzere tüm sektör temsilcilerimize teveccühleri için teşekkür etmek isterim. Gerek sektör, gerek ülke ekonomisi olarak küresel Covid-19 krizinin etkileri ile sarsıldığımız, zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde sektörümüzün, federasyonumuzun oluşturduğu önemli platform sayesinde birlik içerisinde konu ve sorunlarını gerekli mercilere ulaştırıp kayda değer sonuçlar aldığını deneyimledik. Bu zor zamanda birliği ve beraberliği uyum içinde sağlamaya devam ederek sektörümüz için her platformda fayda üretmeyi sürdürmeye gayret edeceğiz” dedi.

Abdullah Kiğılı'nın Divan Başkanı olarak yönettiği toplantı yeni çalışma dönemi için dilek ve temennilerin sunulması ile son buldu.



