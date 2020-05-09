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Tampona yuva yapan kuşlardan dolayı 15 gündür otomobiline binemiyor

Tampona yuva yapan kuşlardan dolayı 15 gündür otomobiline binemiyor
Tampona yuva yapan kuşlardan dolayı 15 gündür otomobiline binemiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin arka kısmından gelen sesleri duyan adam, gizemli sesin tampona yuva yapan kuş yavruları olduğunu anladı. Yavrulara zarar veririm endişesiyle 15 gündür otomobiline binmeyen adamın imdadına itfaiye yetişti.

Kadirli ilçesi merkez Şehit Orhan Gök mahallesinde ikamet eden Bekir Adaklı, otomobilin arka kısmından sesler duymaya başladı. Bekir Adaklı, seslerin tampon bölümünün iç tarafına yuva yapan kuşların bıraktığı yumurtadan çıkan yavrulardan geldiğini tespit etti. Her tarafı kapalı olan tampona kuşların nasıl girip yuva yaptığını bir türlü çözemeyen Bekir Adaklı, kuş yavrularına zarar veririm endişesiyle evin önündeki otomobilini 15 gündür kullanmıyor. İşlerini dahi komşularının otomobili ile yapan Bekir Adaklı, son olarak itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tamponu sökerek kuş yuvasını ve içinde bulunan 3 yavru kuşu kurtardı.

Kuş yavrularına bundan sonra kendisinin bakacağını söyleyen Bekir Adaklı, “ 5 gün önce otomobilden bir ses duydum. Sonra sesin tampondan geldiğini anladım. Cik cik ettiğimde onların da karşılık verdiğini gördüğümde bunların kuş yavrusu olduğunu anladım. 15 gündür otomobilime binmiyorum. Onlara zarar veririm diye korkuyorum. Kendi işlerimi dahi komşularımın araçları ile yaptım. En son itfaiyeye durumu bildirdim. İtfaiye gelerek kuş yavruların kurtardı. Kuş yavrularına bundan sonra kendim bakacağım” şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran
 

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