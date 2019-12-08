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TANAP tamam şimdi sıra TürkAkım'da

TANAP tamam şimdi sıra TürkAkım'da
TANAP tamam şimdi sıra TürkAkım'da

Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda adımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Azerbaycan arasında hayata geçirilen ve Avrupa’ya doğalgaz sağlayacak TANAP Projesi tamamlanırken şimdi de gözler TürkAkım’a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açılışını yapması beklenen proje 8 Ocak'ta hizmete girecek.
Rusya ile hayata geçirilen TürkAkım Projesi'nde 2018 yılında deniz bölümü tamamlanmıştı. O dönemde karadaki çalışmalar da başladı. Boru hattı Rusya'nın Anapa şehrinden başlayıp Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde sona eriyor. Deniz kısmı uzunluğu yaklaşık 930 kilometre olan hat 32 inçlik iki hattan oluşuyor. Projede Türk Akım-1 doğrudan Türk iletim ağına bağlanacak. Türk Akım-2 ise Bulgaristan tarafına doğru gidecek. Bu hat Avrupa pazarına dönük olarak planlanıyor.

YARISINI TÜRKİYE KULLANACAK
Projeyle yıllık 31,5 milyar metreküp gaz taşınacak. Gazın yarısı ise Türkiye'de kullanılacak.

Türkiye Gazetesi

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