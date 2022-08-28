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Tandır ateşi yangına neden oldu

Tandır ateşi yangına neden oldu
Tandır ateşi yangına neden oldu

Tokat’ta tandır ateşinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Tandır ateşi yangına neden oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, Çay Mahallesinde Mustafa Yalçına ait bir evin bahçesinde bulunan tandırında meydana geldi. Katmer yaptıktan sonra tandır ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının söndürülmeyen tandır ateşinden çıktığı tespit edildi.

“Biz insanlık görevimizi yaptık”

Yangına müdahale eden mahalle sakini Enes Durna,“Ben evdeydim duman kokusu aldım. Babaannem komşuların evinin yandığını söyledi. Bizde komşularla beraber ekipler gelene kadar yangını yavaşlatmaya gittik. Diğer komşular itfaiye ekiplerini aradı. Alevler yükselmişti, tüp patladı. Yanan yerde kimse yoktu. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.

Mert Taha Varol - Yunus Çiftci

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