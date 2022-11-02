Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi

Edinilen bilgilere göre Uzundere ilçesine Bağlı olan Cömertler Mahallesinde Ayşe Fırıncı isimli kadının evi tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım ile alev aldı. Evin çatısında otların ve odunların bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangının etkisiyle çevreyi saran duman bulutu bazı vatandaşları etkilerken yangına ilk müdahaleyi ise çevrede bulunan vatandaşlar yaptı.

Çağrı Korkmaz

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