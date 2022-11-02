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Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi

Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi
Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı olan Cömertler Mahallesinde bir ev tandır ateşinden sıçrayan kıvılcımla yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen eve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım evi alev topuna çevirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre Uzundere ilçesine Bağlı olan Cömertler Mahallesinde Ayşe Fırıncı isimli kadının evi tandır ateşinden sıçrayan kıvılcım ile alev aldı. Evin çatısında otların ve odunların bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangının etkisiyle çevreyi saran duman bulutu bazı vatandaşları etkilerken yangına ilk müdahaleyi ise çevrede bulunan vatandaşlar yaptı.

Çağrı Korkmaz

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