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Tanesi 400 TL olan hazır mezara vatandaşlar ilgi gösterdi

Tanesi 400 TL olan hazır mezara vatandaşlar ilgi gösterdi
Tanesi 400 TL olan hazır mezara vatandaşlar ilgi gösterdi

Bursa’nın İznik ilçesinde semt pazarında tanesi 400 liradan satılan hazır mezarlar yoğun ilgi görüyor. Alacak gücü olmayan bazı vatandaşlar ise kamyonetin üzerine çıkıp mezarların içerisine girerek fotoğraf çektiriyor.

Yalova'da ürettikleri hazır mezarları kamyonete yükleyip İznik'in kapalı pazar alanında satışa sunan işletme sahibi Ziya İbil, "İznik'in pazarına gelme sebebimiz civardaki, köylü vatandaşlarda pazara geliyor, hem onlara hem de ilçe halkına hitap etmek için buradayız. Standımız gelenlerin kimisi komedi amaçlı bakıyor.

Kimisi de ihtiyaçtan bakıyor. Genel de espri yapanlar oluyor. "Bu benim boyuma küçük gelir. Ben buna sığmam. Cennet garantili mi" diyorlar. Genel anlamda ise gençler öz çekim yapıp sosyal medyada paylaşıyor. Fiyatı da çok uygun 400 TL ihtiyaç sahipleri sebeplensin istedik" dedi.
 

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